Подмосковный врач назвал помогающие сдать ЕГЭ продукты | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 21:28 Подмосковный врач назвал помогающие сдать ЕГЭ продукты Терапевт Асанов: перед ЕГЭ стоит отказаться от фастфуда Пресс-служба Видновской КБ

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Основные факторы, определяющие успех на ЕГЭ, включают в себя концентрацию внимания, стрессоустойчивость и уровень логического мышления. Согласно мнению врача-терапевта Тимура Асанова из Видновской клинической больницы, ключ к улучшению этих факторов частично заключается в правильном питании.

Специалист указал, что в период подготовки к экзаменам следует избегать строгих диет, за исключением случаев, когда это требуется по медицинским показаниям. Питание выпускника должно быть богатым и разнообразным, включая продукты, обогащенные витаминами, микроэлементами и фитонутриентами, такие как сыр, творог, натуральный йогурт, черный шоколад и фрукты.

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«Стоит исключить газировку, фастфуд и чипсы — они могут вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и тошноту, что приведет к ухудшению концентрации внимания», — добавил врач.

Завтрак перед ЕГЭ играет важную роль в обеспечении организма необходимой энергией на длительный период времени. Он должен состоять из медленных углеводов (каши средней и долгой варки, цельнозерновый хлеб), легкоусвояемого белка (яйца, творог, сыр) и жиров с насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами (сливочное масло, авокадо, орехи, морская рыба).

Также специалист рекомендует не забывать о достаточном употреблении жидкости, предпочтительно обычной воды.

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