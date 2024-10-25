Подмосковный врач напомнил о важности употребления овощей и фруктов осенью

Овощи и фрукты играют важную роль в нашем рационе, выступая не только как источник витаминов и минералов, но и как эффективное средство борьбы с заболеваниями. Яркие цвета этих натуральных продуктов указывают на наличие разнообразных антиоксидантов, которые защищают клетки от воздействия свободных радикалов и помогают замедлить старение.

Регулярное употребление овощей и фруктов способствует укреплению иммунной системы, улучшению пищеварения и поддержанию оптимального уровня энергии. Например, шпинат, брокколи и морковь богаты клетчаткой, благоприятно влияющей на работу кишечника, а такие фрукты, как яблоки, бананы и цитрусовые, обеспечивают организм необходимыми углеводами и влагой.

Заведующая кабинетом врача-педиатра детской поликлиники N2 Московского областного центра охраны материнства и детства Елена Ряскова отметила, что в последние годы среди детей наблюдается рост сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Она подчеркнула, что увеличение потребления растительных продуктов связано с уменьшением рисков этих заболеваний. Таким образом, регулярное включение в рацион разнообразных овощей и фруктов не только обогащает меню, но и закладывает крепкую основу для здоровой и полноценной жизни.

С наступлением осени стоит уделить внимание сезонным овощам и фруктам, которые особенно богаты витаминами и минералами. Тыква, свекла и капуста являются отличными источниками витамина С, способствующего укреплению иммунной системы в холода. Яркие цвета этих овощей привлекают внимание и свидетельствуют о высоком содержании антиоксидантов, необходимых для общего здоровья.

Ряскова рекомендовала воспользоваться осенними овощами для приготовления разнообразных вкусных и полезных блюд, таких как запеканки, супы и салаты. Эти лакомства не только порадуют гурманов, но и станут отличным источником энергии. Она добавила, что в домашних условиях можно также готовить компоты и варенья, сохраняющие витамины для зимнего времени. Ряскова акцентировала, что для достижения здоровья необходимо разнообразие в питании.