Подмосковный врач Муслим Куразов помог спасти ребенка с тяжелым ранением

Врачи Наро-Фоминской больницы продолжают работать в приграничных регионах, оказывая помощь в составе выездных бригад Федерального центра медицины катастроф. Среди них — заведующий отделением анестезиологии и реанимации Муслим Куразов.

Во время одного из выездов медикам пришлось спасать семью, в дом которой попал беспилотник. Наиболее тяжелые травмы получил 10-летний мальчик, его состояние представляло прямую угрозу жизни. Взрослые отделались легкими ранениями, еще один подросток получил травмы средней степени тяжести.

Вместе с хирургом Физули Загировым, травматологом Андреем Белоцерковским и операционной медсестрой Лилией Исаковой специалисты провели комплекс экстренных мероприятий, включая противошоковую терапию и неотложные операции.

Благодаря их работе состояние ребенка удалось стабилизировать, после чего его эвакуировали в Республиканскую детскую клиническую больницу. Во время транспортировки врачи непрерывно контролировали жизненно важные показатели пациента.

Муслим Куразов уже имеет опыт работы в прифронтовом госпитале Курской области. По словам врача, служба в условиях боевых действий стала для него серьезным профессиональным и жизненным испытанием, укрепившим навыки и позволившим по-новому оценить ценность человеческой жизни.