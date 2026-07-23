Подмосковный врач Лысенко предупредила о рисках прогулок под дождем для детей

Летний дождь для ребенка может быть не только приятным развлечением, но и источником определенных рисков. Главная опасность заключается не в самой простуде, а в переохлаждении организма из-за высокой влажности, предупредила педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства Наталья Лысенко.

Даже при жаркой погоде вода в лужах остается значительно холоднее воздуха.

«Воздух прогрет до 30 градусов, а вода в лужах — лишь 15–18. Когда ребенок шлепает по воде, его ноги, а затем и все тело теряют тепло в 20–30 раз быстрее, чем на сухом воздухе. Это приводит к спазму периферических сосудов, снижению местного иммунитета слизистых оболочек носа и горла, и уже через два–четыре часа после прогулки могут развиться острый ринит, фарингит или тонзиллит», — пояснила Наталья Лысенко.

Кроме того, мокрые поверхности повышают риск травм: ребенок в промокшей обуви может поскользнуться и получить ушиб или более серьезное повреждение.

При этом полностью запрещать детям прогулки под летним дождем не нужно. По словам специалиста, важно соблюдать меры предосторожности — не допускать длительного промокания, переодевать ребенка в сухую одежду и следить за его самочувствием.