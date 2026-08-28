Подмосковный врач Лоиков назвал риском резкое погружение в спорт после 40 лет

Покупка абонемента в спортзал требует предварительной подготовки, выходящей за рамки финансовых расчетов. Врач-терапевт центра медицины здорового долголетия Мытищинской больницы Сергей Лоиков предупредил, что сразу проводить интенсивные тренировки нельзя.

Перед началом занятий следует пройти обследование.

«Резкое погружение в спорт при наличии скрытых проблем со здоровьем — это русская рулетка. Прежде чем переступать порог тренажерного зала, особенно если вам больше 40 лет или есть хронические заболевания, нужно убедиться, что ваш „мотор“ и несущие конструкции готовы к нагрузкам», — отметил Сергей Лоиков.

Базовая диагностика должна включать электрокардиограмму для выявления рубцовых изменений сердца, липидограмму для оценки риска отрыва бляшек при забитых сосудах, а также анализ на гликированный гемоглобин во избежание гипогликемии.

Общий анализ крови покажет уровень ферритина: дефицит железа часто становится причиной одышки из-за нехватки кислорода. При дискомфорте в спине или коленях потребуются рентген или МРТ, так как грыжи исключают становую тягу, а артроз — бег по асфальту.

Тем, кто перенес COVID-19, страдает ожирением или гипертонией, понадобятся консультации кардиолога, эндокринолога и невролога.

Перед началом тренировок важно соблюдать строгий регламент: отменять занятие при давлении выше 150/90, удерживать пульс в зоне 60–70% от максимума (220 минус возраст) и поддерживать гидратацию.

Спорт способен отменить половину ежедневных лекарств, но этот инструмент требует грамотного подхода.