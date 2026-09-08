Подмосковный врач Казбан: избыток кофеина может спровоцировать нервный тик

Современный ритм жизни часто провоцирует появление нервного тика, который многие ошибочно принимают за простую усталость. О том, когда подергивание века требует внимания врача, рассказал заведующий офтальмологическим отделением Красногорской больницы Алексей Казбан.

У здорового человека этот симптом может развиться на фоне повышенной возбудимости нервно-мышечных волокон, причем как из-за стресса и недосыпа, так и из-за избытка кофеина.

«Это состояние называют миокимией. Она может возникать периодически в течение нескольких дней и иногда сохраняться до нескольких недель. Если подергивание кратковременное, не усиливается и не сопровождается другими симптомами, чаще всего оно не свидетельствует о серьезном заболевании. Но если симптом сохраняется длительное время, возникает все чаще или постепенно усиливается, необходимо обратиться к специалисту, чтобы установить его причину», — отметил Алексей Казбан.

Обычно спазм затрагивает небольшой участок мышцы одного века. Однако ситуация требует более пристального контроля, если сокращения становятся постоянными, переходят на оба глаза или распространяются на другие мышцы лица.

Тревожными сигналами считаются слабость или онемение лицевых мышц, нарушение речи, зрения или координации, выраженная головная боль, опущение века либо асимметрия лица. Консультация специалиста необходима, если спазм приводит к полному непроизвольному смыканию глаза.

При внезапном появлении таких признаков медицинскую помощь следует получить как можно быстрее.

Первым шагом должен стать визит к офтальмологу, особенно если присутствуют сухость, покраснение или ухудшение зрения. Если же тик сохраняется долго или сопровождается неврологическими признаками, потребуется осмотр невролога.

Врач добавил, что дефицит магния часто считают причиной миокимии, однако эта связь переоценена. Самостоятельно принимать препараты при подергивании века нельзя, назначать их может только специалист.