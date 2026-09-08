Появление синяков на теле обычно не вызывает у людей тревоги, поскольку они появляются даже при незначительных травмах. Когда следует насторожиться, рассказала заведующая терапевтическим отделением Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Светлана Казакова.

С наступлением холодов риск падений возрастает, однако гематома — разрыв сосудов и скопление крови в мягких тканях — не всегда является безобидным последствием удара.

За синяком могут скрываться повреждения связок или внутренних органов, а также переломы.

«Если синяк увеличивается в размерах, сопровождается болью и отеком, появляется онемение и ограничение в подвижности, правильное решение — показаться специалисту для исключения возможных нарушений целостности органов. Более того, в некоторых случаях синяки могут образовываться без видимых на то причин; представляют собой не единичную гематому, а россыпь; сохраняются на теле больше трех недель; могут сопровождаться быстрой утомляемостью и другими непонятными симптомами — в этих случаях разумно обратиться к врачу», — отметила Светлана Казакова.

В первые пять дней после появления гематомы врач порекомендовала наблюдать за ее состоянием.

Спонтанное образование кровоизлияний может указывать на скрытые проблемы со здоровьем: анемию, дефицит витаминов или ломкость сосудов.

Стоит помнить, что переломы сопровождают около четверти всех серьезных падений, и их невозможно игнорировать из-за резкой боли, тогда как легкий ушиб иногда маскирует повреждение связок.