Подмосковный врач Карчава назвал усталость одним из признаков проблем с сердцем

Иногда незначительные симптомы могут указывать на проблемы с сердцем, однако в круговороте дел люди склонны игнорировать тревожные сигналы. Заведующий кардиологическим отделением при болезнях кровообращения Можайской больницы Зураб Карчава рассказал, на что следует обратить особое внимание.

Главное, что должно насторожить, усталость после обычной прогулки или подъема по лестнице, которые раньше давались легко. Затрудненное дыхание не всегда связано с легочными проблемами, зачастую оно может свидетельствовать и риске сердечной патологии.

«Опасный звоночек — дискомфорт в груди. И это не обязательно острая боль, может ощущаться чувство тяжести, давления или жжения. Иногда эти ощущения „отдают“ в плечо, руку или челюсть — многие не связывают это с сердцем, а зря. Должны насторожить перебои в ритме. Опасность в том, что каждый из этих симптомов по отдельности легко объяснить: „просто устал“, „что-то душно“, „голова закружилась“. Как правило, пациенты не связывают их в одну картину», — рассказал Зураб Карчава.

По словам кардиолога, если все эти проявления или одно из них стали слишком частыми, необходимо обратиться к к врачу.

Желательно посетить специалиста, сделать ЭКГ и пройти другие обследования. Это позволит вовремя выявить возможную патологию и начать лечение.