Подмосковный врач Канаев развеял мифы о негативных последствиях удаления матки

К 50 годам около 20% женщин сталкиваются с необходимостью удаления матки. Гинеколог-эндокринолог Наро-Фоминского перинатального центра Дмитрий Канаев отметил, что современная медицина рассматривает эту процедуру не как жизненную драму, а как способ защитить здоровье и сохранить высокое качество жизни.

Пациенток часто одолевают страхи, однако врач поспешил успокоить их, поскольку матка не приводит к утрате женственности или концу интимной жизни.

«Я всегда говорю женщинам: мы удаляем орган, который болит и опасен для организма. Это не конец, это начало новой жизни без страха и боли», — подчеркнул Дмитрий Канаев.

Эксперты Наро-Фоминского перинатального центра обеспечивают полное сопровождение женщины: от первичной диагностики до прохождения курса реабилитации.