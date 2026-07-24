Подмосковный врач Холдин назвал тревожные признаки потери памяти у курильщиков

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере объяснили, почему у людей, которые курят, нередко возникают проблемы с памятью и концентрацией внимания. Важно не пропустить симптомы на раннем этапе.

По словам главного внештатного специалиста психиатра-нарколога Минздрава Московской области Виталия Холдина, курение оказывает негативное влияние на когнитивные функции.

«Главная причина кроется в спазме сосудов при курении, в результате клетки мозга лишаются кислорода. Свою роль играют и токсины в сочетании с никотином, снижая концентрацию внимания. В результате познавательные функции мозга страдают. Есть несколько тревожных сигналов, которые должны насторожить. Например, человек не может сосредоточиться на работе и важных делах, рассеян, забывчив — ему приходится напоминать о том, что он должен был что-то сделать. Если к этому присоединяются бессонница, тревога и апатия — отсутствие желания чем заниматься, необходимо показаться врачу», — подчеркнул Виталий Холдин.

Одно из главных условий восстановления нормальной работы мозга является полный отказ от курения. Поддержать здоровье нервной системы также помогают правильное питание с продуктами, богатыми антиоксидантами и омега-3 жирными кислотами, регулярная физическая активность, полноценный сон продолжительностью семь–восемь часов и интеллектуальные нагрузки — чтение, изучение языков и решение различных задач для тренировки памяти.

Рекомендации прозвучали в рамках Недели сохранения здоровья головного мозга, посвященной профилактике заболеваний нервной системы и формированию полезных привычек для поддержания когнитивного здоровья.