Подмосковный врач Григорьева: портфель младшеклассника должен весить до 1,5 кг

В преддверии начала учебного года специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы дали рекомендации по выбору школьного ранца. Этот аксессуар способствует сохранению правильной осанки у детей.

Для учащихся младших классов особое значение имеет наличие специализированной спинки, поскольку их мышечный корсет находится в стадии формирования, рассазала заведующая отделением детской ортопедической реабилитации МОДКТОБ Наталья Григорьева.

Кроме того, масса полностью укомплектованного портфеля не должна превышать полтора килограмма. Важным условием комфорта является также небольшой зазор между спинкой ранца и спиной ребенка, обеспечивающий вентиляцию и предотвращающий излишнее потоотделение.

При выборе изделия следует отдавать предпочтение моделям с регулируемыми лямками и дополнительной нагрудной стяжкой, которая способствует равномерному распределению веса и предотвращает соскальзывание ремней. Перед покупкой необходимо примерить ранец с наполнением, отрегулировать его по фигуре и обязательно учесть ощущения ребенка.

Верхняя граница рюкзака не должна превышать линию плеч, нижняя — опускаться ниже колен.