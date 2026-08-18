Подмосковный врач Галкина: движение 45 минут в день поддерживает здоровье сердца

Врач рекомендует ежедневно уделять движению около 45 минут. Это может быть быстрая ходьба, плавание или активная прогулка. Такие нагрузки помогают контролировать вес и снижать стресс.

В питании предпочтение стоит отдавать овощам, фруктам, рыбе, орехам и оливковому маслу. Одновременно следует сократить употребление соли, переработанного мяса и сладких напитков.

«Третий важный момент — полный отказ от курения. Каждая сигарета повреждает стенки сосудов, заставляя сердце работать с перегрузкой, поэтому бросать курить никогда не поздно. Четвертый и пятый шаги касаются дисциплины и контроля. Важно следить за весом тела, так как лишние килограммы создают дополнительную нагрузку на сосуды. И самое главное — регулярно измерять артериальное давление и проходить диспансеризацию», — рассказала доктор.

Сердечно-сосудистые заболевания могут долго развиваться без выраженных симптомов. Обнаружить повышенный уровень холестерина или сахара в крови помогают профилактические обследования.

Диспансеризация в Можайской больнице пройдет в субботу, 22 августа. Врачи будут ждать пациентов с 09:00 до 14:00.