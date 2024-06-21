Подмосковный врач Елена Гражданкова дала советы по борьбе с грибком ногтей
Микоз ногтей — это распространенное заболевание, которое характеризуется грибковым поражением, не угрожающим жизни. Однако он способен вызвать деформацию ногтевых пластин и поражение кожи.
Врач-дерматовенеролог высшей категории из Королевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Гражданкова советует обращаться к врачу при подозрении на микоз ногтей.
Для профилактики заражения грибковой инфекцией ногтей нужно следовать простым правилам. Так, необходимо использовать только личные вещи: обувь, полотенце, маникюрный набор. Следует внимательно выбирать мастера педикюра при посещении салона.
Специалист также советует носить качественную и удобную обувь, ежедневно менять носки. Кроме того, нужно тщательно очищать ванну и душ, используя дезинфицирующие средства, а также применять защитные и противогрибковые средства перед и после посещения общественных мест, таких как бассейн, баня или спортивный зал.
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