Подмосковный врач Елена Гражданкова дала советы по борьбе с грибком ногтей

Фото: Пресс-секретарь ГБУЗ МО «МОККВД»

Микоз ногтей — это распространенное заболевание, которое характеризуется грибковым поражением, не угрожающим жизни. Однако он способен вызвать деформацию ногтевых пластин и поражение кожи.

Врач-дерматовенеролог высшей категории из Королевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Гражданкова советует обращаться к врачу при подозрении на микоз ногтей.

Для профилактики заражения грибковой инфекцией ногтей нужно следовать простым правилам. Так, необходимо использовать только личные вещи: обувь, полотенце, маникюрный набор. Следует внимательно выбирать мастера педикюра при посещении салона.

Специалист также советует носить качественную и удобную обувь, ежедневно менять носки. Кроме того, нужно тщательно очищать ванну и душ, используя дезинфицирующие средства, а также применять защитные и противогрибковые средства перед и после посещения общественных мест, таких как бассейн, баня или спортивный зал.

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