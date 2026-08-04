Подмосковный врач Егоров: некачественные линзы очков могут повредить сетчатку

Солнцезащитные очки позволяют обезопасить глаза от вредного воздействия ультрафиолета, но неправильно выбранная модель может, напротив, навредить зрению. Заведующий амбулаторным хирургическим офтальмологическим отделением Подольской больницы, профессор, доктор наук Алексей Егоров объяснил, к чему могут привести некачественные линзы.

Они могут стать причиной повреждения роговицы, хрусталика и сетчатки, а также вызвать усталость глаз, головные боли и прочий дискомфорт.

«Темные линзы расширяют зрачок, и если ультрафиолет не блокируется, его в глаз попадает даже больше, чем без очков. Поэтому главное — не цвет линз, а наличие защиты UV400 (что обеспечивает 100% защиту от ультрафиолета). Также важны качественные линзы без оптических искажений, удобная оправа, хорошо закрывающая глаза, и подходящая степень затемнения. Покупать солнцезащитные очки лучше в оптиках или у проверенных производителей», — пояснил Алексей Егоров.

Носить солнцезащитные очки на улице можно длительное время — это помогает уменьшить воздействие ультрафиолета на глаза.

Особенно актуальны они летом, у воды и зимой при ярком снеге. При этом в помещении использовать такие очки не стоит, за исключением случаев светобоязни, некоторых заболеваний глаз или периода после операций по рекомендации врача.