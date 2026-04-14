Подмосковный врач дал советы по выбору метода диагностики при травмах у детей

Получивших травмы детей обычно направляют на диагностику. Подмосковный врач рассказал, как родителям лучше выбрать метод обследования.

Заведующий отделением лучевой диагностикой МОДКТОБ Антон Фомченко призвал родителей не назначать диагностические процедуры самостоятельно — необходимо проконсультироваться со специалистами.

«Каждый метод диагностики имеет свои особенности. Например, рентген — первый шаг при подозрении на переломы или повреждения костей. Но в свою очередь КТ дает более детальные послойные снимки, чем рентген. Может быть полезна для оценки сложных травм костей и некоторых мягких тканей», — подчеркнул врач.

Что касается магнитно-резонансной томографии, то она позволяет визуализировать мягкие ткани: мышцы, связки, хрящи и позвонки.

В некоторых случаях требуется провести сразу несколько исследований, чтобы составить полную картину и назначить оптимальное лечение.