Подмосковный врач Черников: головная боль у школьника — повод проверить зрение
С началом учебного года нагрузка на зрение детей многократно возрастает из-за совмещения школьных уроков, домашних заданий и активного использования гаджетов. Как правильно обустроить рабочее пространство и защитить глаза от переутомления, рассказал заведующий офтальмологическим отделением Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Максим Черников.
Неправильная посадка за столом — наиболее частая причина ухудшения зрения учащихся.
«Расстояние до книги или тетради должно быть не менее 30–35 сантиметров, спина — прямая, локти на столе, стопы на полу. Экран телефона или планшета размещайте на расстоянии 40–50 сантиметров от глаз, используйте подставку. Освещение играет ключевую роль: свет должен падать слева для правшей и справа для левшей, мощность настольной лампы — 40–60 Вт с теплым желтоватым светом. Общее освещение в комнате обязательно, чтобы избежать резкого контраста», — уточнил Максим Черников.
Во время работы с гаджетами каждые 20 минут необходимо делать перерыв на 20 секунд и переводить взгляд вдаль на расстояние от пяти метров. После 18:00 следует включать режим «Ночной свет» и внимательно следить за размером шрифта и яркостью экрана.
Если ребенок трет глаза, жалуется на головную боль, щурится или подносит телефон слишком близко — это признаки зрительного переутомления, которые могут указывать на начинающуюся близорукость или спазм аккомодации. В таких случаях необходима консультация офтальмолога. Оптимально проходить профилактический осмотр раз в год, при жалобах — чаще. Начало учебного года — пик обращений с прогрессирующей близорукостью, поэтому важно не просто посадить ребенка за стол, а организовать свет, расстояние и режим.
Максим Черников
Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля выступает ключевым звеном системы здравоохранения Подмосковья. Учреждение координирует работу всех детских медицинских организаций региона.
Штат центра состоит из ведущих специалистов страны в области педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностики. Медицинскую помощь здесь оказывают по 28 направлениям, включая урологию, травматологию, кардиологию, эндокринологию и неврологию.