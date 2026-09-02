С началом учебного года нагрузка на зрение детей многократно возрастает из-за совмещения школьных уроков, домашних заданий и активного использования гаджетов. Как правильно обустроить рабочее пространство и защитить глаза от переутомления, рассказал заведующий офтальмологическим отделением Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Максим Черников.

Неправильная посадка за столом — наиболее частая причина ухудшения зрения учащихся.

«Расстояние до книги или тетради должно быть не менее 30–35 сантиметров, спина — прямая, локти на столе, стопы на полу. Экран телефона или планшета размещайте на расстоянии 40–50 сантиметров от глаз, используйте подставку. Освещение играет ключевую роль: свет должен падать слева для правшей и справа для левшей, мощность настольной лампы — 40–60 Вт с теплым желтоватым светом. Общее освещение в комнате обязательно, чтобы избежать резкого контраста», — уточнил Максим Черников.

Во время работы с гаджетами каждые 20 минут необходимо делать перерыв на 20 секунд и переводить взгляд вдаль на расстояние от пяти метров. После 18:00 следует включать режим «Ночной свет» и внимательно следить за размером шрифта и яркостью экрана.