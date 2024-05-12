Подмосковный врач Бондаренко назвал причины бронхиальной астмы | 360°

12 мая 2024, 13:16
Подмосковный врач Бондаренко назвал причины бронхиальной астмы
Неделя сохранения здоровья легких, приуроченная к всемирному дню по борьбе с астмой, проходит с 6 по 12 мая. В связи с этим врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко рассказала о причинах развития и профилактике бронхиальной астмы.
По словам Бондаренко, основная причина развития бронхиальной астмы у детей связана с генетической предрасположенностью. Кроме того, аллергены, такие как пыльца, домашняя пыль, шерсть животных, а также инфекции и табачный дым, могут спровоцировать астматическую реакцию.
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Врач подчеркнула, что бронхиальная астма не передается как инфекция и представляет собой хроническое заболевание, характеризующееся симптомами, такими как кашель, затрудненное дыхание и одышка.
«К сожалению, „перерасти“ или полностью излечиться от заболевания невозможно, однако можно взять симптомы под частичный или полный контроль», — добавила специалист.
По мнению специалиста, при соблюдении рекомендаций по лечению и поддержке со стороны врачей и родителей многие дети с этим заболеванием могут продолжать вести активный образ жизни и заниматься спортом.
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