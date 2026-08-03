Подмосковный врач Богданова: грудное вскармливание снижает риск развития рака

Фото: Получить консультацию о пользе грудного вскармливания женщины смогут на приеме у своего участкового гинеколога / Фото Ольги Иосипенко

С 3 по 9 августа Минздрав России проводит Неделю популяризации грудного вскармливания. Акушер-гинеколог Луховицкой больницы Софья Богданова рассказала о пользе естественного кормления для здоровья ребенка и матери.

Грудное молоко содержит все необходимые питательные вещества для младенца, укрепляет иммунитет благодаря антителам, помогает формированию полезной микрофлоры кишечника и способствует правильному развитию прикуса.

«Грудное вскармливание оказывает самое благотворное влияние и на здоровье кормящей женщины: ускоряет процесс восстановления организма после родов, благодаря выработке окситоцина, снижает риск появления рака молочной железы и яичников, повышает устойчивость к стрессам и снижает возможность послеродовой депрессии», — рассказала врач акушер-гинеколог Луховицкой больницы Софья Богданова.

Получить консультацию по вопросам грудного вскармливания можно у участкового акушера-гинеколога или в кабинете доврачебного приема женской консультации Луховицкой больницы. Специалисты принимают ежедневно с 8:00 до 20:00 в две смены, помощь доступна в день обращения без предварительной записи.