Подмосковный врач Барышева напомнила о негативном влиянии курения на мозг

В рамках Недели сохранения здоровья головного мозга специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера напомнили о вреде курения. Они также резвеяли распространенный миф о том, что сигареты способны повысить концентрацию.

Ощущение улучшения внимания после курения является лишь иллюзией.

«Никотин вызывает зависимость, из-за которой без сигарет появляются раздражительность и рассеянность. Следующая затяжка снимает симптомы отмены и возвращает организм в нормальное состояние, но курильщик ошибочно принимает это облегчение за рост продуктивности. Лишенный полноценного питания, мозг быстрее устает, а для выполнения привычных задач требуется все больше усилий», — отметила медицинский психолог филиала № 2 Московского областного клинического наркологического диспансера Светлана Барышева.

При этом курение негативно влияет на работу мозга: из-за спазма сосудов ухудшается кровоснабжение, снижается поступление кислорода и питательных веществ к нервным клеткам. В результате могут страдать память, скорость мышления и способность эффективно справляться с интеллектуальными задачами.

У курильщиков постепенно формируется замкнутый круг: отсутствие никотина вызывает ухудшение самочувствия и внимания, а новая сигарета дает лишь кратковременное облегчение. Единственным способом разорвать эту зависимость остается полный отказ от курения.

Тем, кому сложно справиться самостоятельно, врачи рекомендуют обратиться за профессиональной помощью в филиалы Московского областного клинического наркологического диспансера.