Подмосковный волейбольный клуб сыграет в финале четырех Кубка Победы
Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» из Подмосковья вышел в финальную стадию Кубка Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
В полуфинале подмосковные волейболистки сыграют с петербургской «Ленинградкой», а «Динамо-Ак Барс» встретится с московским «Динамо». Игры финала четырех пройдут 26 сентября, а решающий матч за Кубок состоится 28 сентября.
Старший тренер Алексей Гатин отметил, что команда успешно прошла групповой этап и теперь готовится к решающим встречам.
В этом турнире «Заречье-Одинцово» выступает в новой форме. К традиционным зелено-черно-белым цветам добавили розовый оттенок как символ женственности. Также форму украсили цветочными узорами в русском стиле.
Напомним, Кубок Победы проводится в рамках государственной программы «Спорт России».