Подмосковный волейбольный клуб сыграет в финале четырех Кубка Победы

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» из Подмосковья вышел в финальную стадию Кубка Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.

В полуфинале подмосковные волейболистки сыграют с петербургской «Ленинградкой», а «Динамо-Ак Барс» встретится с московским «Динамо». Игры финала четырех пройдут 26 сентября, а решающий матч за Кубок состоится 28 сентября.

Старший тренер Алексей Гатин отметил, что команда успешно прошла групповой этап и теперь готовится к решающим встречам.

В этом турнире «Заречье-Одинцово» выступает в новой форме. К традиционным зелено-черно-белым цветам добавили розовый оттенок как символ женственности. Также форму украсили цветочными узорами в русском стиле.

Напомним, Кубок Победы проводится в рамках государственной программы «Спорт России».