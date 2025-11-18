Подмосковный велогонщик победил на летних Сурдлимпийских играх в Токио

Спортсмен из Московской области Дмитрий Розанов стал победителем соревнований по велоспорту на летних Сурдлимпийских игр в Токио. Медаль высшей пробы стала первой в копилке представителей региона.

Одинцовский велогонщик пришел первым в заезде по программе «критериум». Вторым финишировал корейский спортсмен Бунгвук Ко, на третьем месте оказался представитель Португалии Андре Суарес.

Как отметили в областном Минспорте, Подмосковье на летних Сурдлимпийских играх представляют четыре спортсмена — помимо Дмитрия Розанова, легкоатлетка Виктория Аксенова из Коломны, пловец Марк Трошин из Серпухова и Асильбек Суйналиев из Чехова, который выступит в дисциплине «настольный теннис».

Всего от России в соревнованиях участвуют 36 атлетов.

XXV летние Сурдлимпийские игры проходят с 15 по 26 ноября в Японии. За титулы турнира борются почти 2,5 тысячи спортсменов из 78 стран.