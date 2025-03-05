Подмосковный ЦУР «Бизнес» принял 1,5 тысячи заявок с начала года

Специалисты подмосковного ЦУР «Бизнес» приняли около 1,5 тысячи обращений от предпринимателей с начала года. Большинство из них были связаны с получением консультаций.

Как сообщили в региональном Мининвесте, за два месяца ЦУР «Бизнес» принял 1,3 тысячи обращений с запросами на получение консультаций. Еще 68 были связаны с привлечением профильных специалистов региональных ведомств.

«Еще 62 обращения — это сложные комплексные задачи, для решения которых необходима координационная работа нескольких ведомств, они переданы в работу штаба по защите бизнеса при Мининвесте», — рассказала заместитель председателя правительства — министр Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что ЦУР «Бизнес» работает три года. За это время экономический эффект от работы системы превысил 7,5 миллиарда рублей, а общая сумма инвестиций составила 98 миллиардов. Опыт Подмосковья уже оценили на федеральном уровне и до конца года аналогичные системы внедрят во всех регионах России.

Обратиться в ЦУР «Бизнес» можно по телефону 0150, а также через инвестиционный портал.

Предпринимателей Подмосковья поддерживают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».