Подмосковный ЦСС помог запустить проект строительства элеватора в Кашире

Строительством комплекса занимается компания «Промпродукт» — один из ведущих агропредприятий округа. В прошлом году предприятие засеяло около трех тысяч гектаров яровыми и озимыми культурами. Получить разрешение на строительство помог Центр содействия строительству при правительстве Московской области — специалисты оперативно согласовали проект с Главным управлением культурного наследия и Центрнедра.

Новый элеватор сможет принимать зерно по двум автолиниям по 100 тонн в час каждая, столько же составит мощность по очистке и отгрузке. В сушильном отделении — до 50 тонн в час. Хранить здесь можно будет до 45 тысяч тонн зерна. Все сырье — с собственных полей застройщика.

Инвестиции в проект составили около 60 миллионов рублей, а после запуска комплекса в округе появится 30 новых рабочих мест. Также в рамках проекта построили новую воздушную линию электропередач — около 40 метров — ее смонтировала компания «Россети Московский регион».