Подмосковный цикорий первым в России получил государственный знак качества

На прилавках магазинов в России впервые появился цикорий, удостоенный государственного знака качества. Его обладателями стали две торговые марки, принадлежащие подмосковному производителю — «Московской кофейне на паяхъ».

Производство находится в Рузском городском округе. Предприятие входит в пятерку крупнейших игроков отечественного кофейного рынка и имеет в своем активе более полусотни авторитетных наград как российского, так и международного уровня.

Получение знака стало еще одним убедительным подтверждением безупречного качества продукции.

В последнее время цикорий переживает новую волну популярности. Для значительной части потребителей он превратился из просто альтернативы в полноценную замену кофе — напиток с насыщенным вкусом, при этом лишенный кофеина.

Особый интерес к нему проявляют люди, которым противопоказан бодрящий зерновой напиток по состоянию здоровья: пациенты с гипертонией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, а также беременные и кормящие женщины.

Присвоению знака качества предшествовало масштабное исследование категории, проведенное Роскачеством в 2025 году. Эксперты проверили 20 образцов цикория по 434 показателям. Высший рейтинговый балл получили только шесть товаров. Продукция «Московской кофейни на паяхъ» вошла в это число.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что цикорий, отмеченный государственным знаком, безопасен для употребления, а его характеристики соответствуют заявленным на упаковке.