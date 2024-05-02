Подмосковный Центр занятости поучаствовал в шествии на ВДНХ 1 Мая | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 14:20 Подмосковный Центр занятости поучаствовал в шествии на ВДНХ 1 Мая Пресс-служба Центра занятости населения Московской области

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Российские студенческие отряды провели главное первомайское шествие на ВДНХ под лозунгом «Май! Труд крут!». К праздничной демонстрации присоединились и сотрудники подмосковного Центра занятости населения.

Студентов поприветствовала заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова. Она отметила, что российские студенческие отряды собрали самых смелых, трудолюбивых и инициативных ребят, которые достигают отличных результатов.

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«Они помогают своей стране, помогают всем, кто в этом нуждается. Уверена, что впереди всех вас ждут новые вершины, которые вы с легкостью покорите. Потому что вы — отважные и трудолюбивые!» — поздравила студентов с 1 Мая Голикова.

Шествие состояло из десяти тематических колонн, в которых шли студенты, представители органов государственной власти и крупных российских компаний, участники движения студотрядов из разных регионов России.

Центр занятости населения Московской области возглавил третью тематическую колонну «На благо страны». На первомайскую демонстрацию вышли 80 сотрудников со своими семьями.

«Мы с удовольствием присоединились к шествию, потому что это и наш праздник. Центр занятости существует для того, чтобы люди нашли работу мечты, трудились и развивались, улучшали свои профессиональные и личностные качества», — рассказала начальник отдела мониторинга рынка труда Центра занятости Московской области Людмила Кошель.

Также в параде поучаствовали артисты, спортсмены, молодые активисты и представители трудовых династий.

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