Подмосковный центр занятости оказал свыше 95 тысяч консультаций с января

Подмосковный центр занятости оказал жителям свыше 95 тысяч услуг с начала года. Так, порядка 25 тысяч человек прошли профориентационное тестирование, еще 4,5 тысячи получили дополнительное образование.

Свыше 75 тысяч вакансий разместили на интернет-портале «Работа в России» в Подмосковье, рассказали в Минсоцразвития региона. Среди них доступны и необычные варианты. Так, в области ищут рамповщика, хроматографиста, концертмейстера и конфетчика, отметила вице-губернатор Людмила Болатаева.

В ведомстве добавили, что свыше 25 тысяч жителей с января прошли тестирование на выбор будущей профессии, еще 4,5 тысячи освоили новую специальность и около четырех тысяч обучились навыкам активного поиска работы.

Ознакомиться со всеми вакансиями Подмосковья можно по ссылке.