Подмосковный центр занятости оказал более 140 тысяч услуг с января

По итогам первых девяти месяцев 2024 года в МФЦ Подмосковья более 140 тысяч человек обратились за подтверждением или перерегистрацией статуса безработного, а также для получения справок центра занятости. Об этом сообщили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Директор «МО МФЦ» Галина Варганова подчеркнула, что услуги по содействию занятости начали оказывать в 2021 году и жители оценили удобство обращения в офисы «Мои документы» по месту регистрации для их получения услуг.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо подать заявление через портал «Работа России», используя подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». После этого гражданин получит приглашение в МФЦ на электронную почту.

Отмечается, что статус безработного присваивается в течение 11 дней после подачи заявления, также назначается ежемесячное пособие. Для подтверждения статуса требуется посещать МФЦ не чаще двух раз в месяц, о дате визита уведомляют по электронной почте.