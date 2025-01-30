Подмосковный центр профилактики СПИД провел 2 выездных осмотра детей в январе

Медицинские бригады подмосковного Центра СПИД провели два выездных осмотра с начала января. Педиатры учреждения осмотрели детей в Истре и Химках.

В ходе выездных осмотров врачи осмотрели 16 детей. Им провели консультации, осмотр и забор крови для обследования.

«Для тех пациентов, которые по каким-либо причинам не могут приехать в Центр СПИД, есть возможность установления диагноза ВИЧ-инфекции по месту жительства, постановки под диспансерное наблюдение, получения объективных лабораторных данных непосредственно во время приема и незамедлительного назначения лечения», — рассказала заведующая педиатрическим отделением Валентина Морозова.

Передвижные медицинские комплексы оснащены современным оборудованием, которое закупили за счет регионального бюджета. Это цитометр для определения иммунного статуса, высокоскоростной ПЦР-анализатор и тест-системы. Благодаря этой технике специалисты могут оперативно проверить здоровье пациента и вовремя назначить необходимое лечение.