Подмосковный центр охраны материнства получил 2 новых операционных стола

АРХИВ
Фото: АРХИВ/МОЦОМД

Два операционных стола поступили в структурные подразделения Московского областного центра охраны материнства и детства. Оборудование получили гинекологическое отделение Люберецкого роддома и оперблок Детской больницы.

«Установка операционных столов позволит врачам проводить более сложные и высокотехнологичные операции, минимизируя риски для здоровья наши пациентов. Гинекологическое отделение роддома сможет расширить спектр предоставляемых услуг, а оперблок Детской больницы функционально обновится», — отметила главный врач МОЦОМД Татьяна Мельник.

Новое оборудование приобрели при поддержке правительства Московской области в рамках госпрограммы.

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