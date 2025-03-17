Подмосковный центр охраны материнства и детства открыл запись на плавание малышей

В Детской поликлинике № 2 Московского областного центра охраны материнства и детства начался новый набор на занятия по грудничковому плаванию. Занятия рассчитаны на малышей от шести месяцев до трех лет и помогают укрепить здоровье, развить координацию и привыкнуть к воде. Программу разработали опытные инструкторы с учетом особенностей детей, поэтому занятия безопасны и эффективны.

Занятия проходят в специально оборудованном бассейне с комфортной температурой воды и соблюдением всех санитарных норм. Перед началом курса нужно проконсультироваться с педиатром и получить допуск. Занятия доступны только для детей, прикрепленных к одной из трех детских поликлиник МОЦОМД.

«Грудничковое плавание — это не просто развлечение, а комплекс упражнений, способствующий улучшению кровообращения, укреплению иммунитета и развитию дыхательной системы ребенка. Регулярные занятия помогают снизить риск возникновения коликов, улучшают сон и аппетит, а также формируют положительные эмоции у малыша», — подчеркнула заведующая физиотерапевтическим отделением, врач—физиотерапевт Надежда Зайцева.

Записаться можно по направлению от педиатра, невролога, ортопеда, хирурга или травматолога. Занятия проходят с понедельника по пятницу в Люберцах на Октябрьском проспекте с 13:00 до 14:00.