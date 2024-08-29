Подмосковный центр начал анализировать генетический код животных по новому методу

Подмосковный центр геномной селекции ООО «Мираторг-генетика» стал первой в России лабораторией, получившей аккредитацию на SNP-генотипирование. Этот метод позволяет анализировать генетический код сельскохозяйственных животных для отбора наиболее продуктивных особей. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Московская область активно развивается по линии науки, в том числе в сфере генетики и селекции. У региона большой потенциал, и мы видим достижения. Так, в Подмосковье действует единственная в стране лаборатория, где проводятся исследования на SNP-генотипирование», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

По его словам, с помощью данного метода можно отобрать животных по таким признакам, как здоровье, плодовитость, устойчивость к заболеваниям и другим. Все эти факторы важны для эффективного развития отечественного животноводства.

По данным Минсельхоза, «Мираторг-генетика» проводит около 400 тысяч ДНК-исследований в год и входит в топ-10 мировых генетических ветеринарных лабораторий по производительности. Инвестиции в проект составили 200 миллионов рублей. Основные заказчики — российские агропроизводители, а также компании из Белоруссии и Казахстана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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