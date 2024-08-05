Подмосковный центр «Мой бизнес» проведет для самозанятых уроки по контенту

Фото: Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Центр «Мой бизнес» Подмосковья запустил серию бесплатных мастер-классов для самозанятых по созданию контента. Предпринимателей научат правильно фотографировать свои товары для соцсетей.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, все желающие узнают азы продюсирования съемок, работы со светом и жанрами фотографии, создания продающих портфолио и предметной съемки.

Мастер-классы пройдут в очном формате 8, 15 и 16 августа в Москве. Подробная информация о записи и количестве мест размещена на сайте Центра.

В ведомстве добавили, что спецкурс «Искусство фотографии» организовал центр «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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