Подмосковный центр крови провел почти 90 выездных донорских акций с января

С начала года Московский областной центр крови провел почти 90 выездных акций. Донорами могут стать все желающие жители региона, у которых нет противопоказаний.

В акциях с января приняли участие свыше пяти тысяч человек.

«Всего в ходе мероприятий было собрано более 2,3 тонны крови и ее компонентов», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Кровь необходима пациентам, пострадавшим в ДТП, получившим серьезные травмы и ожоги, а также людям с онкологическими и другими заболеваниями.

Желающих стать донорами принимают в Московском областном центре крови ежедневно с 08:00 до 14:00.