Подмосковный центр крови провел почти 130 выездных донорских акций с начала года

Московский областной центр крови с начала года провел 126 выездных акций. Мероприятия для доноров проходят в регионе регулярно.

Кровь и ее компоненты требуются пациентам медицинских учреждений с ожогами, серьезными травмами и ранениями, людям с онкологическими заболеваниями, а также детям с патологиями.

«Всего в ходе мероприятий было собрано более трех тонн крови», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, с января участие в донорских акциях приняли свыше девяти тысяч человек.

Московский областной центр крови ведет прием без выходных с 8.00 до 14.00.