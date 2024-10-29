Подмосковный центр крови провел День донора в Гжельском госуниверситете

День донора прошел в Гжельском государственном университете. Организовал мероприятие Московской областной центр крови.
Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, университет активно участвует в донорском движении с 2016 года. За это время доноры сдали 400 литров крови.
По словам заведующего отделом заготовки крови для выездной формы работы МОЦК Никиты Митькина, выездные донорские акции в Гжельском государственном университете уже давно стали традицией.
«Два раза в год наша бригада отправляется в университет, чтобы провести сбор крови среди студентов и преподавателей. Мы ценим и благодарим каждого, кто принял участие в этом благородном деле», — отметил Митькин.
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