Подмосковный центр крови провел День донора в Гжельском госуниверситете

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, университет активно участвует в донорском движении с 2016 года. За это время доноры сдали 400 литров крови.

По словам заведующего отделом заготовки крови для выездной формы работы МОЦК Никиты Митькина, выездные донорские акции в Гжельском государственном университете уже давно стали традицией.

«Два раза в год наша бригада отправляется в университет, чтобы провести сбор крови среди студентов и преподавателей. Мы ценим и благодарим каждого, кто принял участие в этом благородном деле», — отметил Митькин.