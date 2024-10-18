Подмосковный центр компетенций прошел федеральную сертификацию по нацпроекту «Производительность труда». С начала года к нему присоединились свыше 40 предприятий региона.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, многие показатели нацпроекта в регионе были перевыполнены. Так, в июле РЦК выполнил годовой план по привлечению предпринимателей. К «Производительности труда» присоединились 42 предприятия.

«Всего же на сегодняшний день в проекте участвуют 280 подмосковных компаний. Больше всего участников среди предприятий обрабатывающей промышленности — 156 компаний. Суммарный экономический эффект от нацпроекта для подмосковных предприятий уже превысил девять миллиардов рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что по нацпроекту в регионе стремятся повышать производительность труда минимум на 5% в год. Так, в 2025 году число участников вырастет еще на 50.

Эксперты проверили эффективность работы подмосковного центра компетенций. Они изучили реализованные и текущие проекты, ход обучения сотрудников и многое другое. Комиссия посетила предприятия «ВИК „ТЕНЗО-М“ из Люберец и „ВПК Робототехника“ из Ступина.

Участники нацпроекта также получают адресную поддержку федерального или регионального центра компетенций. Сотрудники компаний учатся принципам бережливого производства на «Фабрике процессов» и принимают полученные знания на предприятиях.

Присоединиться к нацпроекту можно по ссылке.

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