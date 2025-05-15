Подмосковный центр безопасности движения напомнил водителям о замене прав

В этом году тысячи водителей будут обязаны обновить права. Автомобилистам, которые не пройдут процедуру в отделении ГАИ, будут грозить штрафы и эвакуация машины. жителям Подмосковья напомнили, где можно пройти процедуру.

В 2022 в России продлили срок действия водительских прав, чтобы снизить давление на экономику. Просроченные удостоверения проходили по всем базам как действительные. Однако в этом году документы, которые изначально действовали до 2022 года, необходимо будет обновить.

Водителей, которые выйдут на дороги с просроченными правами, ждут штрафы в размере от пяти до 15 тысяч рублей, а машину отправят на штрафстоянку. За руль не удастся сесть до тех пор, пока удостоверение не обновят.

Заметить документ можно в отделении ГАИ. Для этого также потребуется пройти медосмотр.