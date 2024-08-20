Подмосковный травматолог Григорьева дала рекомендации по выбору письменного стола

С приближением Дня знаний многие родители уже готовятся к новому учебному году. Заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева дала рекомендации по выбору письменного стола для сохранения осанки и зрения ребенка.

«Письменный стол для ежедневного выполнения домашнего задания должен быть не только красивым и подходить под интерьер комнаты школьника, но и быть правильным. Стол школьника должен быть не менее метра в длину», — отметила Григорьева.

Она подчеркнула, что столешница должна находиться на уровне солнечного сплетения, чтобы ноги ребенка стояли на полу под прямым углом, а локти свободно касались стола. При этом, пространство под столом должно быть не менее 0,5 квадратных метров, а стопы — стоять ровно на полу.

Григорьева обратила внимание, что длительное сидение может привести к нарушению осанки, и небольшие наклоны столешницы помогут правильно распределить нагрузку на позвоночник. Она также указала на важность возможности менять угол наклона столешницы в зависимости от активности: 20 градусов для чтения, десяти градусов для письма, и от нуля до пяти градусов для рисования.

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