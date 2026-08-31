Подмосковный травматолог Григорьев разъяснил правила группировки при падении

С наступлением осени, когда дети активно гуляют под дождями и по скользкой листве, возрастает вероятность сезонных травм. Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области Александр Григорьев рассказал о ключевых правилах безопасности.

«Выбирайте обувь с рифленой и не скользящей подошвой. Одевайте ребенка по погоде, чтобы избежать переохлаждения и обморожений», — пояснил врач.

Родителям следует научить детей переходить дорогу исключительно по зебре, объяснив, что водители могут поздно заметить пешехода из-за тумана или сумерек. Самим автомобилистам необходимо снижать скорость и ожидать внезапного появления людей на проезжей части.

Для защиты ребенка взрослым важно не оставлять его без контроля на площадках и обязательно крепить светоотражатели на одежду и рюкзаки для заметности в темноте.

«Проявляйте максимум осторожности на дорогах и сами! Снижайте скорость и будьте готовы к внезапному появлению пешеходов на проезжей части. Не оставляйте ребенка без присмотра на детской площадке и следите за его играми. Прикрепите к одежде и рюкзаку ребенка светоотражающие элементы, чтобы его было видно в темное время суток», — добавил Александр Григорьев.

Если падение все же произошло, ребенку нужно сгруппироваться, прижав подбородок к груди, а не выставлять руки вперед. Визит к врачу нельзя откладывать при признаках деформации конечностей, асимметрии суставов или если ребенок щадит руку или ногу при касании.

Специалист напоминает: застарелые переломы и вывихи часто требуют крайне сложного и длительного лечения.