Подмосковный травматолог Григорьев назвал самые популярные детские травмы летом

Летом в Подмосковье увеличивается нагрузка на службы детской травматологии. Это связано с активным отдыхом: во время каникул ребята чаще бывают на улице, катаются на велосипедах и самокатах, напомнили в региональном Минздраве.

Как отметил главный детский травматолог-ортопед Подмосковья, главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев, в сезон отпусков особенно распространены чрезмыщелковые переломы, повреждения конечностей и травмы головы. Даже незначительное на вид падение способно обернуться серьезным повреждением, поэтому контроль со стороны взрослых остается ключевым фактором безопасности.

Во время катания важно использовать защитную экипировку. При травме следует не паниковать, оценить состояние ребенка и при необходимости обратиться в ближайший травмпункт.

«После травмы советую не кормить ребенка, не успокаивать его конфеткой или чем-то подобным. Нередко травмированному необходимо зашить рану, естественно, под наркозом, но, чтобы сделать наркоз, необходима „голодная пауза“ в течение пяти часов. Самое эффективное средство профилактики детского травматизма остается неизменным — внимание и контроль со стороны взрослых», — подчеркнул Александр Григорьев.

По словам специалиста, хотя стремление к самостоятельности у детей естественно, навык осознанного поведения формируется постепенно — и именно родители помогают ребенку понимать возможные последствия своих поступков.