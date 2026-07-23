Подмосковный травматолог Григорьев дал советы по реабилитации детей после травм

Реабилитация ребенка после травмы – важная часть процесса восстановления. В МОДКТОБ отметили, что ее задача заключается в сохранении функций организма, предотвращении осложнений и возвращении к привычной активности.

Когда начинать лечебную физкультуру и какие упражнения выполнять, врач определяет индивидуально с учетом состояния пациента. В некоторых случаях легкие движения разрешены уже в первые дни после травмы, а иногда к активным занятиям можно переходить только после полного восстановления.

Подмосковные травматологи составляют персональную программу реабилитации, чтобы вернуть ребенку подвижность максимально безопасно.

«Крайне важно, чтобы любые упражнения выполнялись под контролем специалиста. Врач-реабилитолог следит за техникой, подбирает правильную нагрузку и вовремя корректирует план, если организм реагирует не так, как ожидалось. Самостоятельный подбор упражнений или увеличение нагрузки «для скорости восстановления» может серьезно навредить. Даже если ребенку не больно, неправильная техника способна привести к перегрузке и новым травмам», — пояснил главный внештатный детский специалист травматолог‑ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Индивидуальный подход и соблюдение рекомендаций помогают ребенку безопасно восстановить здоровье и вернуться к активным играм без риска для организма.