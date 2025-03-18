Подмосковный травматолог Александр Григорьев напомнил об опасности электросамокатов

Почти в 40 подмосковных городах 15 марта открыли сезон электросамокатов. Главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал, как избежать травм при использовании этого вида транспорта.

В последнее время электросамокаты стали очень популярны среди молодежи. Они чаще всего не могут развивать скорость более 25 километров в час, однако даже она способна привести к авариям и серьезным травмам.

«Самые распространенные травмы при падении с самокатов или столкновения с ним: черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, травмы и переломы костей верхних и нижних конечностей», — уточнил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Медик порекомендовал отказаться от передвижения на этом виде транспорта, а если это невозможно, то следовать правилам. Главное — не доверять управление самокатами детям и подросткам, а также не кататься вдвоем.

«Не выезжайте на проезжую часть и не катайтесь на узких улицах, где много помех. Сохраняйте безопасную скорость и будьте уверены в контроле над самокатом», — заметил Григорьев.

Он напомнил, что при движении нельзя использовать смартфон. Врач также порекомендовал отдавать предпочтение самокатам с ножным тормозом, чтобы избежать перелета через руль при резкой остановке.