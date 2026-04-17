Подмосковный терапевт объяснил влияние гормонов на переносимость жара

Ситуация, знакомая многим по шуткам и бытовым наблюдениям, — когда мужчина при температуре 37,2 градуса чувствует себя плохо, а женщина продолжает работать и заниматься повседневными делами — имеет под собой физиологические причины. Подмосковный терапевт объяснил причины такой разницы.

Дело в гормональном фоне.

«Женский организм отличается от мужского по уровню половых гормонов: у женщин больше эстрогена и прогестерона, а тестостерона — меньше. Именно это сочетание делает иммунную систему женщин более активной. Эстроген ускоряет ответ организма на инфекцию и способствует быстрому увеличению числа иммунных клеток, а тестостерон, напротив, сдерживает иммунные реакции и не помогает в борьбе с возбудителями болезней», — пояснил терапевт Можайской больницы Илья Гришкевич.

Ещ один фактор связан с физиологическими особенностями женского организма. В течение менструального цикла температура тела у женщин может естественным образом повышаться — например, в период овуляции или во второй фазе цикла.

Колебания на уровне 0,5–0,7 градуса считаются нормой, поэтому показатели около 37,2 градуса не всегда воспринимаются как сигнал болезни. Такая регулярная адаптация помогает легче переносить незначительное повышение температуры.

Так, мужчины действительно могут острее реагировать на даже небольшую лихорадку. Медики советуют учитывать эту разницу и относиться к жалобам на самочувствие с пониманием — в ряде случаев организм мужчин переносит такие состояния тяжелее.