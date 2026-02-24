Подмосковный терапевт назвал способы снизить сонливость после еды

Состояние, когда после плотного обеда одолевает сонливость, знакомо многим. Терапевт клинико-диагностического центра «Ромашка» Ольга Сиваева объяснила, что это связано с физиологическими процессами в организме.

Организм после еды направляет ключевые ресурсы на ее переваривание.

«Кровь приливает к желудку и кишечнику, мозг получает чуть меньше кислорода — отсюда легкая заторможенность. Но главный игрок — глюкоза. Когда вы едите углеводы, особенно быстрые — сладкое, выпечка, белый рис, — сахар в крови резко растет, а затем так же резко падает. Этот скачок и выброс инсулина и вызывает сонливость», — пояснила Ольга Сиваева.

Кроме того, на уровень бодрости влияет гормон орексин. После приема пищи, особенно обильного, его выработка снижается. Наиболее ярко это выражено у людей с инсулинорезистентностью, приверженцев диеты с большим количеством простых углеводов, а также у пациентов с гипотериозом.

Чтобы сохранить энергию в течение дня, врач рекомендует пересмотреть рацион. Вместо сладостей и выпечки стоит отдавать предпочтение сложным углеводам — гречке, бурому рису, картофелю.

Важно включать в меню белок и клетчатку: они замедляют усвоение сахара и предотвращают резкие скачки глюкозы.

Не менее значим и объем порции: переедание создает излишнюю нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Легкая прогулка после еды поможет оттоку крови от желудка и вернет ясность ума.

Если сонливость появляется каждый день, то дело может быть в нарушении обмена веществ.

«В этом случае я рекомендую проверить инсулин», — заключила Ольга Сиваева.