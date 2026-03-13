Подмосковный терапевт назвал способы наладить качество сна

Ко Всемирному дню сна терапевт Красногорской больницы Татьяна Александрова поделилась простыми рекомендациями, которые помогают восстановить режим отдыха даже людям с очень плотным графиком. Она напомнила, что сон — это важный процесс, во время которого организм восстанавливает силы.

При постоянном недосыпе страдают многие системы: повышается уровень гормона стресса кортизола, нарушается обмен веществ, снижается иммунная защита. Однако, как отмечает врач, наладить качество сна можно, если придерживаться нескольких базовых правил.

Температура в комнате не должна превышать 18–20 градусов, а освещение стоит свести к минимуму, чтобы организм вырабатывал мелатонин. Лучший способ научиться легко просыпаться — это режим. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, а за два часа до сна откажитесь от смартфона. Синий свет экрана блокирует выработку гормона сна.

Распространено мнение, что недосып можно компенсировать длительным отдыхом в выходные. Однако, по словам врача, это заблуждение.

Короткий сон в дороге или во время дневного перерыва — не более 20–30 минут — может слегка освежить, но полноценный ночной отдых он не заменяет.

Если заранее понятно, что лечь спать вовремя не получится, врач советует принять перед сном теплый душ, чтобы помочь телу расслабиться. Утром полезно включить яркий свет и сделать небольшую зарядку.

В течение дня допустимы короткие «микросны» по 10–15 минут, но их не стоит затягивать, чтобы не нарушить режим.

Обратиться к врачу стоит в том случае, если проблемы со сном продолжаются более трех недель. Поводом для консультации могут стать стойкая бессонница, ночные пробуждения, храп или эпизоды остановки дыхания во сне.