Подмосковный терапевт напомнил способы поддержки иммунитета в конце зимы

Идеально — сдать анализы. Но если такой возможности нет, то нужно знать, чего нам не хватает с вероятностью 99% после зимы. Сезонный дефицит номер один — это витамин D. Солнца не было три месяца, запасы исчерпаны. Он влияет на усвоение кальция, работу иммунных клеток и даже на настроение.

Ольга Сиваева