Подмосковный терапевт напомнил способы поддержки иммунитета в конце зимы
В конце февраля многие испытывают сонливость, апатию и страдают простудами. В преддверии Всемирного дня иммунитета, который отмечают 1 марта, терапевт клинико-диагностического центра «Ромашка» в Одинцове Ольга Сиваева рассказала, как помочь иммунитету настроиться на весну.
Зимой организм вынужден работать в режиме легкого стресса на фоне роста энергозатрат и сужения сосудов.
По словам специалиста, в наибольшей степени страдают нервная, эндокринная и иммунная системы.
Кроме того, короткий световой день влиял на выработку серотонина — гормона радости, а также мелатонина — регулятора сна. Так нарушается циркадный ритм, отсюда и та самая „весенняя хандра“.
Ольга Сиваева
Врач обратила внимание на дефицит веществ, который формируется из-за длительного отсутствия солнца и однообразного питания. При этом она предостерегла от бесконтрольного приема поливитаминов.
Большое значение имеет показатель запасов железа — ферритин. Его нехватка возникает из-за того, что человек ест меньше красного мяса и свежей зелени. Недостаток приводит к упадку сил и анемии.
Идеально — сдать анализы. Но если такой возможности нет, то нужно знать, чего нам не хватает с вероятностью 99% после зимы. Сезонный дефицит номер один — это витамин D. Солнца не было три месяца, запасы исчерпаны. Он влияет на усвоение кальция, работу иммунных клеток и даже на настроение.
Ольга Сиваева
Даже при отказе от мяса существуют продукты, которые стоит включить в рацион в конце зимы. Квашеная капуста содержит витамин С и пробиотики. Зелень поддерживает кроветворную систему и снабжает организм фолиевой кислотой. Яйца и печень трески, в свою очередь, обеспечивают поступление витамина D, жирных кислот и белка.
Терапевт перечислила три простых правила для поддержки иммунитета: полноценный сон, ежедневные прогулки на солнце хотя бы по 15 минут и увлажнение слизистых.