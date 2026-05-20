Подмосковный терапевт напомнил правила использования кондиционера в жару

Высокая температура вынуждает многих жителей Подмосковья все чаще использовать кондиционеры. Терапевт Красногорской больницы Иван Еременко дал рекомендации, как получить желанную прохладу без ущерба для самочувствия.

Главный просчет большинства людей заключается в стремлении за считанные минуты охладить пространство.

«Оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на пять–семь градусов ниже уличной, но при этом не менее +22 градусов. Резкие перепады повышают нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, могут провоцировать головные боли и обострение хронических заболеваний», — уточнил Иван Еременко.

Крайне важно следить и за тем, куда дует кондиционер. Поток воздуха не должен быть направлен в лицо, шею, область груди или конечности. Длительное локальное охлаждение вызывает раздражение слизистых оболочек, мышечные спазмы и респираторные заболевания.

Лучше настроить равномерную циркуляцию по комнате или направление воздуха вверх, исключая прямое воздействие на человека.

Дополнительно следует учитывать, что работающие кондиционеры интенсивно осушают воздух, нередко снижая влажность до 20–30%. Такая атмосфера раздражает носоглотку. Для поддержания здорового уровня влажности (40–60%) терапевт посоветовал использовать специальные увлажнители или просто размещать в комнате открытые емкости с водой.

Помимо этого, не стоит пренебрегать регулярным проветриванием и обильным питьем, что позволит снизить общую нагрузку на организм и пережить жаркий период без последствий.