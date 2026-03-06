Подмосковный терапевт дал советы по выбору полезных подарков для женщин
В преддверии Международного женского дня терапевт Красногорская больницы Иван Еременко рассказал, какие подарки могут не только порадовать, но также помочь сохранить здоровье и хорошее самочувствие.
В повседневной жизни многие женщины уделяют много времени работе и заботе о близких, однако откладывают собственный отдых и восстановление.
«Лучший подарок — тот, что помогает восстановить ресурс организма, снять напряжение и улучшить качество жизни. Это может быть как гаджет для релакса, так и впечатление, заботящееся о теле», — пояснил Иван Еременко.
Одним из таких вариантов врач назвал массажер для шеи и спины. Устройство может быть полезно тем, кто проводит много времени за компьютером или часто находится за рулем. Регулярное использование помогает уменьшить мышечное напряжение, улучшить кровообращение и снизить вероятность головных болей.
Более выраженный эффект, по словам врача, дают модели с функцией инфракрасного прогрева.
Хорошим подарком может стать и абонемент на занятия йогой. Такие практики помогают поддерживать физическую активность, повышают гибкость, улучшают сон, способствуют снижению уровня тревожности и стресса, а также укрепляют мышечный корсет.
Особое внимание терапевт посоветовал уделить качеству сна. В этом могут помочь лампы-ночники с мягким теплым светом.
Еще одним презентом для улучшения сна может стать утяжеленное одеяло. Оно создает эффект мягкого давления, напоминающего объятия, что способствует расслаблению и снижению тревожности.
Такие одеяла особенно полезны людям, которые живут в условиях постоянного стресса. При выборе важно учитывать вес изделия — он должен составлять примерно 10% от веса человека.
Практичным подарком может стать подписка на сервис доставки сбалансированного питания.
Иван Еременко отметил, что подарки, связанные с заботой о здоровье и отдыхе, часто оказываются гораздо полезнее традиционных наборов.