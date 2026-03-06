Подмосковный терапевт дал советы по выбору полезных подарков для женщин

В преддверии Международного женского дня терапевт Красногорская больницы Иван Еременко рассказал, какие подарки могут не только порадовать, но также помочь сохранить здоровье и хорошее самочувствие.

В повседневной жизни многие женщины уделяют много времени работе и заботе о близких, однако откладывают собственный отдых и восстановление.

«Лучший подарок — тот, что помогает восстановить ресурс организма, снять напряжение и улучшить качество жизни. Это может быть как гаджет для релакса, так и впечатление, заботящееся о теле», — пояснил Иван Еременко.

Одним из таких вариантов врач назвал массажер для шеи и спины. Устройство может быть полезно тем, кто проводит много времени за компьютером или часто находится за рулем. Регулярное использование помогает уменьшить мышечное напряжение, улучшить кровообращение и снизить вероятность головных болей.

Более выраженный эффект, по словам врача, дают модели с функцией инфракрасного прогрева.