Подмосковный технопарк стал площадкой для съемок шоу о космических аэростатах

Движение Первых совместно с «Иннопрактикой», Газпромбанком, Роскосмосом и молодежным сообществом «Разгон» запустили проект «Разгон Космос». Одной из площадок для съемок стал технопарк ЦАГИ в Жуковском.

Цель проекта — рассказать школьникам о космосе и вдохновить их интересоваться наукой. В его рамках ребята из разных регионов России под руководством инженеров и космонавтов создают аэростаты — специальные воздушные шары. Их запускают в ближний космос, чтобы собрать научные данные.

Московскую область представляют ребята из Жуковского: Владислав Юрин, Кирилл Сало, Александр Куприн, Алиса Коротыш, Арсений Раков, Ярослав Матвеев и Егор Климонов. Их наставником стал Алексей Лапин. Команда разработала прочную мини-метеостанцию, которая выдержала падение из стратосферы и замерила температуру, давление и влажность воздуха.

Съемки проходят и в других регионах — в Челябинской, Рязанской, Томской и Нижегородской областях. Эксперты оценивают работу команд, а в финале выберут победителя.