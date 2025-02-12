Подмосковный театр «Русский балет» выступит в Сибири и на Урале в феврале

Артисты Московского областного государственного академического театра «Русский балет» отправятся на гастроли на Урал и в Сибирь. Концерты будут проходить в разных городах с 20 по 24 февраля.
Труппа под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева выступит в Тюмени, Магнитогорске, Кургане и Челябинске. В первых трех городах зрителям представят балет «Дон Кихот», а в последнем состоится спектакль «Семь красавиц».
На сцену выйдут заслуженные артисты Российской Федерации Дмитрий Котермин и Светлана Устюжанинова, лауреат международных конкурсов, обладательница Гран-при Международного конкурса в Баку Сиори Фукуда и другие звезды театра.
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